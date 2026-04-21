«Была мечта попасть туда». Джамбеков объяснил, почему тренируется в США

28-летний непобеждённый австрийский боксёр чеченского происхождения Умар Джамбеков объяснил, почему тренируется в США.

«Когда был маленьким, играл в игры, в GTA, слушал песни Тупака, там Голливуд. Поэтому была мечта туда попасть. И я там тренируюсь в большом зале Wild Card, откуда вышло немало известных боксёров», — сказал Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является трёхкратным чемпионом Австрии по боксу.