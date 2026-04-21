Боксёр Умар Джамбеков назвал любимых бойцов UFC

28-летний непобеждённый австрийский боксёр чеченского происхождения Умар Джамбеков назвал любимых бойцов UFC.

«Смотрю почти все бои. Особенно если известные бойцы. Топ-3 любимых бойца? Хабиб Нурмагомедов по-любому, Джон Джонс. Я бы назвал ещё Конора Макгрегора, так как в своё время начал смотреть UFC из-за него, когда он нокаутировал Альдо. Но любимый боец у меня Хабиб, а у Конора с ним было противостояние», — сказал Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.