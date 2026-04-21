«Это была большая ошибка». Иржи Прохазка детально прокомментировал поражение от Ульберга

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка детально прокомментировал поражение в бою с новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный титул UFC в категории до 93 кг.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Давайте внесу ясность, чтобы никто не нагородил тут всякой ерунды. То, что я слышу со всех сторон, полная чушь, не могу не посмеяться над этим. В общем, единственное, что я могу сказать о поражении от Карлоса, я потерял концентрацию, фокус. Сосредоточенность на задаче, особенно это проявилось, когда Ульберг повредил ногу. Знаю, каково это, потому что со мной однажды случилось то же самое во время боя в Японии. Тогда мне удалось продержаться до конца поединка, но знаю, каково это. Боль, борьба, так что надо отдать ему должное за то, что он сохранил хладнокровие и поймал меня этим хуком. Но могу сказать, что с того момента, как с ним это случилось, я уже не выкладывался на 100%. Работал где-то на 40-50% своих возможностей.

Просто стал с ним спарринговать, ожидая, что рефери в любой момент остановит бой. Это была большая ошибка. Может быть, одна из самых больших. Не хочу постоянно корить себя за это. Потому что самое главное — всегда извлекать уроки и становиться сильнее. Вот и всё», — приводит слова Прохазки портал Yahoo Sports.

