Анкалаев: вы не обязаны меня любить, но я заставлю вас меня уважать

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев оставил послание своим хейтерам.

«Никогда не выбирал себе соперников и ни от кого не уклонялся в своей карьере. Много раз дрался травмированным и выходил в клетку во время Рамадана. Вы не обязаны меня любить, но я заставлю вас меня уважать. Живу своей мечтой, выступая в UFC», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.