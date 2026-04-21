Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Устроим мастер-класс по ударке высокого уровня». Анкалаев бросил вызов Халилу Раунтри

«Устроим мастер-класс по ударке высокого уровня». Анкалаев бросил вызов Халилу Раунтри
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев бросил вызов экс-претенденту на титул UFC в категории до 93 кг американцу Халилу Раунтри-младшему, отметив, что готов провести с ним весь бой в стойке, не прибегая к борьбе.

«Халил, брат, вижу, ты много тренируешь борьбу с Хамзатом, но на деле она тебе не нужна. Всё, чего я хочу – это устроить с тобой 25-минутный мастер-класс по ударке самого высокого уровня, если, конечно, столько продержишься», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android