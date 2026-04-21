Чемпион UFC Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с нападающим ФК «Аль-Наср» португальцем Криштиану Роналду.

«[В ноябре] Мне позвонили из руководства лиги WOW FC (бойцовский промоушен, совладельцами которого являются Топурия и Роналду. — Прим. «Чемпионата») и сказали: «Криштиану хочет присоединиться к WOW». Я ответил: «Слушайте, передайте ему, что для него двери нашей организации открыты». После этого я впервые встретился с ним. Он был очень добр ко мне», — сказал Топурия на передаче The Ariel Helwani Show.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.