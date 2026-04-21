Чемпион ОИ заявил о готовности провести схватку по борьбе с Хамзатом Чимаевым

Чемпион Олимпийских игр 2016 года, а также трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Снайдер оценил борцовские навыки непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, отметив, что готов провести с ним схватку в лиге RAF (Real American Freestyle).

«Он настоящая знаменитость. Я видел, как Чимаев тренировался и работал с Садулаевым. Он довольно неплохой борец. Поэтому хотел бы посоревноваться с ним, если Хамзат этого захочет», — сказал Снайдер в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Материалы по теме
Чимаев теперь тоже в лиге RAF. С кем там бороться Борзу?
Чимаев теперь тоже в лиге RAF. С кем там бороться Борзу?
