Иржи Прохазка послал воздушный поцелуй Анкалаеву в ответ на критику

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка отреагировал на критику своего выступления в бою с 35-летним новозеландцем Карлосом Ульбергом со стороны экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева и седьмого номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразильца Пауло Косты.

«Что касается ответов всем этим так называемым экспертам, [Пауло] Косте, [Магомеду] Анкалаеву и прочим. Ну, вот вам (посылает воздушный поцелуй. — Прим. «Чемпионат»). К тому же я даже не знаю, сам ли Анкалаев пишет эти комментарии или за него это делает его менеджер», — сказал Прохазка в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.