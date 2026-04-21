«Это редкость среди бойцов». Чейл Соннен объяснил, чем уникален Хамзат Чимаев

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен объяснил, что отличает непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, от остальных бойцов.

«Чимаев готов сразиться с кем угодно, таких бойцов очень сложно найти. Попробуйте отыскать действующего чемпиона UFC, которому не нужны деньги, не нужно внимание, но который при этом готов сразиться с кем угодно, — это редкость», — приводит слова Соннена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.