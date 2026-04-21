Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян повторил культовую сцену из фильма «Рокки», который вышел в прокат в 1974 году и главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

В последнем бою, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Арман разделил октагон с новозеландцем Дэном Хукером. Поединок завершился победой Царукяна удушающим приёмом во втором раунде.