Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Проводников: надеюсь подраться с Пакьяо в июне. Дадут добро — и я соберу чемодан в США

Проводников: надеюсь подраться с Пакьяо в июне. Дадут добро — и я соберу чемодан в США
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников выразил надежду, что его выставочный бой по боксу с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо пройдёт в июне.

«Жаль, что бой [с Пакьяо] не состоится в апреле. Но надеюсь, что поединок пройдёт в июне. Я очень на это надеюсь. Мы всё подготовили. Как только дадут добро, соберу чемодан и буду готов вылететь в Америку со своей командой.

Моя профессиональная карьера уже позади. Я переключился на другие дела, другую работу, и сегодня всё моё внимание сосредоточено на семье. Бокс — это уже в прошлом. Показательные бои возможны просто, чтобы развлечь людей, но возвращаться всерьёз и начинать карьеру заново — нет», — приводит слова Проводникова портал talkSPORT.

Отметим, изначально их 10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе должен был пройти 18 апреля в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Мейвезер мутит воду. Хочет заработать денег и «кинуть» Пакьяо?
Мейвезер мутит воду. Хочет заработать денег и «кинуть» Пакьяо?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android