Проводников: надеюсь подраться с Пакьяо в июне. Дадут добро — и я соберу чемодан в США

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников выразил надежду, что его выставочный бой по боксу с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо пройдёт в июне.

«Жаль, что бой [с Пакьяо] не состоится в апреле. Но надеюсь, что поединок пройдёт в июне. Я очень на это надеюсь. Мы всё подготовили. Как только дадут добро, соберу чемодан и буду готов вылететь в Америку со своей командой.

Моя профессиональная карьера уже позади. Я переключился на другие дела, другую работу, и сегодня всё моё внимание сосредоточено на семье. Бокс — это уже в прошлом. Показательные бои возможны просто, чтобы развлечь людей, но возвращаться всерьёз и начинать карьеру заново — нет», — приводит слова Проводникова портал talkSPORT.

Отметим, изначально их 10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе должен был пройти 18 апреля в Лас-Вегасе (США).