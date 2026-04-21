Владимир Путин наградил государственным орденом президента IBA Умара Кремлёва

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента Международной ассоциации бокса (IBA), а также председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлёва.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта наградить орденом Дружбы Кремлёва Умара Назаровича — председателя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России», город Москва», — сказано в официальном указе.

Умару 43 года. Кремлёв является бывшим генеральным секретарём Федерации бокса России (2017—2020).

Ранее Умар Кремлёв заявил о готовности провести третий поединок Бивол — Бетербиев.

