Арман Царукян сообщил, когда планирует провести схватку в RAF с Колби Ковингтоном

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, когда планирует провести схватку в RAF с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном.

«Если 30 мая мне предложат побороться в RAF с Колби Ковингтоном, думаю, это будет большой поединок. Схватка с Колби будет хорошей, медийной, потому что он начнёт лить грязь. Я тоже не останусь в стороне», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.