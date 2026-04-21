Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухумат Вахаев проведёт бой с Антоном Вязигиным на турнире ACA в Омске

Комментарии

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе россиянин Мухумат Вахаев проведёт бой с соотечественником Антоном Вязигиным на турнире ACA 204, который состоится 19 июня в Омске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба АСА

Мухумат дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2011 году. В рекорде Вахаева 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, восемь поражений, а одни бой был признан ничьей.

Антон, в свою очередь, дебютировал в профи в ММА в ноябре 2014 года. У Вязигина в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android