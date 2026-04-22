«Тебя просто вырубили, не оправдывайся». Анкалаев обратился к Прохазке

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев обратился к экс-обладателю титула UFC в категории до 93 кг чеху Иржи Прохазке, который ранее детально объяснил, в чём, как считает, ошибся в поединке с 35-летним новозеландцем Карлосом Ульбергом.

«Иржи, тебя просто вырубили, не оправдывайся. Фейковые новости», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.