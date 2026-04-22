Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«В соцсетях гангстер, а потом улыбается». Топурия уличил Царукяна в лицемерии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия вновь жёстко высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«За день до того, как появилось видео, где я дал леща Арману, он написал у себя в соцсетях что-то вроде: «В следующий раз, когда тебя увижу, сделаю с тобой вот это, а потом то». Или что-то в этом роде. Все они изображают из себя крутых парней в социальных сетях. Все строят из себя важных персон, но когда мы встречаемся, они такие: «Привет, как дела, всё хорошо?» И улыбаются. Они ведут себя скромно, как нормальные люди.

Но в социальных сетях все как один — гангстеры. Всё в таком духе: «Давай разберёмся на улице». Чувак, я профессиональный спортсмен, а не уличный боец или гангстер. На мой взгляд, Арман — полный идиот», — сказал Топурия на передаче The Ariel Helwani Show.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

