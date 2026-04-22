Владимир Путин наградил государственным орденом чемпиона UFC Яна и боксёра Гассиева

Владимир Путин наградил государственным орденом чемпиона UFC Яна и боксёра Гассиева
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за развитие физической культуры и спорта 33-летнего действующего обладателя титула UFC в легчайшей весовой категории до 61 кг Петра Яна и регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева. Указ об этом опубликован на официальном сайте президента РФ.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В профессиональном рекорде Мурата в боксе 33 победы, из которых 26 были одержаны нокаутом, и два поражения. В профи Гассиев дебютировал в сентябре 2011 года.

