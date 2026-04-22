Царукян дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян дал прогноз на бой между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Хамзату предстоит очень хороший бой, очень важный в его карьере. Ему нужно защитить титул, мы все помогаем ему, чем можем. Уверены, что он не только защитит, но и заберёт второй и третий пояс. Жду победу удушающим. Хочется в первом раунде – не хочу нервничать», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

Материалы по теме
Много бокса и кардио. Как Чимаев готовится к войне со Стриклендом
Много бокса и кардио. Как Чимаев готовится к войне со Стриклендом
