Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян дал прогноз на бой между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«Хамзату предстоит очень хороший бой, очень важный в его карьере. Ему нужно защитить титул, мы все помогаем ему, чем можем. Уверены, что он не только защитит, но и заберёт второй и третий пояс. Жду победу удушающим. Хочется в первом раунде – не хочу нервничать», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.