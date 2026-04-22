Топурия — о возможном бое с Махачевым: не удивляйтесь, когда я повалю и «задушу» его

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Когда у меня появляется возможность сразиться с кем-то, я всегда задумываюсь о том, что я могу сделать, чтобы шокировать мир. Если говорить об Исламе, то для того, чтобы удивить мир, мне нужно «задушить» его. Вот что, как по мне, произойдёт. Я повалю его и «задушу».

Послушайте, я знаю, что это звучит странно: «Как ты собираешься повалить его, как ты собираешься «задушить» его?» Но не удивляйтесь, когда это произойдёт», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Илия Топурия назвал условие для боя с Конором Макгрегором
Комментарии
