Инсайдер: Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш на UFC 329

Поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), сообщает обозреватель Марсель Дорфф в социальных сетях.

Отметим, что бойцы уже встречались. В январе 2019 года на UFC Fight Night 143 Сэндхаген победил болевым приёмом в первом раунде.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Сэндхаген проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC Fight Night 266 в феврале победил удушающим приёмом бразильца Винисиуса Оливейру.

