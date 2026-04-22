Юрайя Фейбер оценил шансы Ковингтона в схватке с Царукяном

Бывший боец UFC американец Юрайя Фейбер высказался о возможной борцовской схватке между соотечественником Колби Ковингтоном и россиянином Арманом Царукяном.

«Я понимаю, в борьбе может случиться всякое. Но у Колби есть опыт для того, чтобы победить минимальным преимуществом, если что-то пойдёт не так. Царукян хорош, не спорю. Он начинал тренироваться в Грузии и борется с детства. Но Колби по-прежнему выступает и умеет действовать на ковре агрессивно. Он остаётся элитным спортсменом, я же просто три раза в неделю занимаюсь джиу-джитсу», – сказал Фейбер в интервью Ариэлю Хельвани.

Материалы по теме Арман Царукян сообщил, когда планирует провести схватку в RAF с Колби Ковингтоном

Царукян и Фейбер вылетели с ринга во время схватки