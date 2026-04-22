Стерлинг заявил, что может стать следующим соперником Волкановски, если победит Залала

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг не исключил, что может получить бой за титул в случае победы над соотечественником Юссефом Залалом, поединок с которым состоится 26 апреля на турнире UFC Fight Night 274 в Лас-Вегасе (США).

«Стакан наполовину полон, победа даст мне возможность проскользнуть к титулу. Многие люди считают, что я выиграл бой с Мовсаром. Я по-прежнему считаю, что победил в том бою с ним. Я должен быть забрать этот нолик.

Я выйду и побью молодого парня, который сейчас на ходу… Он отличный парень, но, если я сделаю то, что должен сделать, и сделаю это впечатляюще, думаю, это будет аргумент в пользу того, чтобы дать мне титульный бой с Волкановски, легендой», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.