Стерлинг заявил, что может стать следующим соперником Волкановски, если победит Залала
Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг не исключил, что может получить бой за титул в случае победы над соотечественником Юссефом Залалом, поединок с которым состоится 26 апреля на турнире UFC Fight Night 274 в Лас-Вегасе (США).
UFC 2026. UFC Fight Night 274, Лас-Вегас, США
Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал
26 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алджамейн Стерлинг
Не началось
Юссеф Залал
«Стакан наполовину полон, победа даст мне возможность проскользнуть к титулу. Многие люди считают, что я выиграл бой с Мовсаром. Я по-прежнему считаю, что победил в том бою с ним. Я должен быть забрать этот нолик.
Я выйду и побью молодого парня, который сейчас на ходу… Он отличный парень, но, если я сделаю то, что должен сделать, и сделаю это впечатляюще, думаю, это будет аргумент в пользу того, чтобы дать мне титульный бой с Волкановски, легендой», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.
- 22 апреля 2026
