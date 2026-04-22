Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стерлинг заявил, что может стать следующим соперником Волкановски, если победит Залала

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг не исключил, что может получить бой за титул в случае победы над соотечественником Юссефом Залалом, поединок с которым состоится 26 апреля на турнире UFC Fight Night 274 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC Fight Night 274, Лас-Вегас, США
Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал
26 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алджамейн Стерлинг
Не началось
Юссеф Залал

«Стакан наполовину полон, победа даст мне возможность проскользнуть к титулу. Многие люди считают, что я выиграл бой с Мовсаром. Я по-прежнему считаю, что победил в том бою с ним. Я должен быть забрать этот нолик.

Я выйду и побью молодого парня, который сейчас на ходу… Он отличный парень, но, если я сделаю то, что должен сделать, и сделаю это впечатляюще, думаю, это будет аргумент в пользу того, чтобы дать мне титульный бой с Волкановски, легендой», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.

