«Это не будет прогулкой». Стерлинг — о возможном переходе Царукяна в полулёгкий вес UFC

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о возможном переходе в полулёгкий вес (до 65 кг) россиянина Армана Царукяна.

«Я бы не расстроился. Не думаю, что ему нужно это делать. Ему следует подраться со следующим топовым парнем [в рейтинге лёгкого веса]. Но если он хочет спуститься, хорошо, нам нужна максимальная конкуренция. Есть я, Жан Силва, Юссеф [Залал], есть Яир [Родригес], много талантливых парней. Есть Кевин Вальехос, который сейчас на подъёме. Есть молодой проспект Лерриан Дуглас. В этом дивизионе много хороших парней, так что переход не будет прогулкой, говорю вам», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.