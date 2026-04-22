Экс-претендент на титул UFC Даррен Тилл проведёт дебютный бой в BKFC в мае

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл проведёт дебютный поединок на турнире кулачной организации Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), который состоится 31 мая в Бирмингеме (Англия).

Соперником Тилла станет 38-летний соотечественник Аарон Чалмерс.

Даррену Тиллу 33 года. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2015-го по 2022-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед, пять поражений и одна ничья.

