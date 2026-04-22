Экс-чемпион Bellator объяснил, почему Перейра может добиться успеха в тяжёлом весе UFC

Бывший чемпион Bellator американец Джонни Эблин высказался о переходе звёздного бразильца Алекса Перейры в тяжёлый вес (до 120 кг).

«Это здоровый чувак. Я видел его вживую. Удивительно, что он укладывался в лимит среднего веса. Переход в более тяжёлую весовую категорию будет ему выгоден. Потому что там не очень много парней, специализирующихся на борьбе и грэпплинге. Думаю, что с учётом его стиля с акцентом на ударку это хорошо.

Я слышал, что ему приходилось сгонять много веса, так что ему пойдёт на пользу подъём в тяжёлый вес, чувак большой. К тому же он становится старше, а с возрастом сгонять вес становится сложнее», — сказал Эблин в подкасте Bowks Talking Bouts.

Напомним, 14 июня на турнире UFC в Белом доме США Перейра сразится за временный титул в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом.