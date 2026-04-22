Камару Усман отреагировал на уход Гилберта Бёрнса из UFC

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал завершение карьеры бывшего соперника и одноклубника бразильца Гилберта Бёрнса.

«Какая карьера, мой брат. Железо точит железо», — написал Усман в социальных сетях.

Гилберту Бёрнсу 39 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2014-го выступал в UFC. Становился претендентом на титул в полусреднем весе (до 70 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и 10 поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле на турнире UFC Fight Night 273, Бёрнс проиграл техническим нокаутом канадцу Майку Мэлотту.