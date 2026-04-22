Сусуркаев: ощущение, что UFC списывают меня со счетов

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о своей карьере в престижнейшей организации мира.

«Мне сказали до второго боя, крайнего: «Выиграешь досрочно, тебе новый контракт дадут». Мне менеджеры так сказали. Я выиграл, мне бонусы не дали за нокаут и контракт не дали.

Бои хорошие дают, с Хамзатом в карде второй раз уже дерусь, с Исламом в карде подрался. Бои хорошие дают, я доволен, контрактом доволен, просто, единственное, такое ощущение, что они меня как будто списывают со счетов. Я не знаю почему», — приводит слова Сусуркаева издание MMA.Metaratings.ru.