«Ринат им не зашёл». Камил Гаджиев — об отказе UFC от Фахретдинова

Известный спортивный функционер, промоутер турниров по смешанным единоборствам Камил Гаджиев объяснил, почему первый татарстанский боец в UFC Ринат Фахретдинов не смог удержаться в лиге, несмотря на положительную серию побед.

«Я думаю, что от Рината Фахретдинова ждали, что он начнёт феерить. Начнёт много высказываться и так далее. А он, в моём понимании, в свою бытность в UFC превратился в такого скромного парня с правильными взглядами на вещи. Это сегодня не совсем то, что надо мировому промоушену UFC. Да, скромный парень — хорошо. Точнее я скажу так, что правильный взгляд на вещи — это хорошо, но лишняя скромность в данном случае никого не украшает. Поэтому им Ринат не зашёл. Они дождались, когда у него закончится контракт, и просто расстались. Ведь он же по спортивному принципу, на самом деле, вполне мог в лиге быть», — цитирует Гаджиева «ТИ-Спорт».