Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян заявил, что хочет получить долю в лиге RAF по новому контракту

Комментарии

Известный боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о переговорах с лигой Real American Freestyle (RAF) по новому контракту.

«Конечно, процент от организации хочу получить. Следующий контракт – мне нужен процент от компании. Мы это уже обсуждали. Они отнеслись к этому нормально, но пока не знаю, какой будет процент. Хотя бы три хотелось», — сказал Царукян в интервью Адаму Зубайраеву.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android