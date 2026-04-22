«Очень смешно было». Тренер Гуськова усомнился в травме Блаховича

Тренер бойца UFC Богдана Гуськова Гор Азизян прокомментировал снятие поляка Яна Блаховича с реванша, а также объяснил, почему его подопечный отказался от поединка с другим польским бойцом Иво Бараневским.

«По поводу боя Богдана с Блаховичем: Блахович заявил, что на спарринге порвал колено, но я видел, как он вместо того, чтобы на костылях к доктору пойти, купил себе дизайнерскую трость и пошёл на какой-то турнир. Очень смешно было. Ну и по поводу брошенного нам вызова другим гражданином Польши. Мы назад не смотрим – Богдан смотрит вперёд и вверх, поэтому это нам неинтересно. Наш менеджмент работает, и, я надеюсь, скоро у Богдана будет достойный соперник», — цитирует Азизяна Fight Time.

43-летний поляк получил разрыв мениска и вынужден сняться с повторного поединка. При этом Блахович подчеркнул, что не намерен завершать карьеру и планирует вернуться в октагон на своих условиях.

Предыдущее сражение Блаховича и Гуськова прошло на турнире UFC 323 в декабре 2025 года. Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.