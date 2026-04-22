Захаби заявил, что до сих пор не получил контракт на бой с Шоном О’Мэлли

Канадский боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби рассказал, что до сих пор не подписал контракт на поединок с американцем Шоном О’Мэлли, хотя бой был анонсирован полтора месяца назад и должен пройти 14 июня в рамках турнира UFC у Белого дома.

«Как это работает в UFC: ты отправляешь сообщение с подтверждением, они сразу отвечают, что получили его, и в течение 24 часов присылают контракт на бой – ты подписываешь, и всё, вопрос закрыт. На этот раз у меня до сих пор нет контракта», — цитирует Захаби Fight Time.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 324, О’Мэлли победил единогласным судейским решением китайца Сонг Ядонга. Захаби в декабре на UFC Fight Night 262 победил единогласным решением бывшего претендента на титул эквадорца Марлона Веру.