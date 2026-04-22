Фрэнсис Нганну заявил о желании провести бой с Джоном Джонсом до завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, возвращающийся в смешанные единоборства под баннером Most Valuable Promotions, заявил, что по-прежнему надеется на поединок с американцем Джоном Джонсом.

«Джон Джонс – это бой, который я действительно хочу провести до того, как уйду в отставку. Если бы у меня была возможность, я бы выбрал бой с Джоном Джонсом. Расстраивает ли меня то, что он в своё время не состоялся? Нет, потому что никакой конкретики не было. Разговор об этом поединке поднимался, только чтобы надавить на меня, его использовали как инструмент давления, вот и всё», — цитирует Нганну MMA Fighting.