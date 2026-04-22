Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дэвид Бенавидес планирует вернуться в полутяжёлый вес ради боя с Дмитрием Биволом

Дэвид Бенавидес планирует вернуться в полутяжёлый вес ради боя с Дмитрием Биволом
Бывший чемпион мира по версии WBC Дэвид Бенавидес заявил, что намерен спуститься обратно в полутяжёлую весовую категорию, чтобы провести объединительный поединок с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Дмитрием Биволом.

«Я уважаю Дмитрия Бивола. Он отличный боец, но после этого боя ему определённо придётся прийти ко мне. Мой план не заключался в том, чтобы просто покинуть полутяжёлый дивизион. Я планировал подняться, забрать два титула, вернуться обратно и сделать наш бой с Биволом ещё более значимым. Моя мечта — стать объединённым чемпионом», — цитирует Бенавидеса Ариэль Хельвани.

