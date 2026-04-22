Царукян объяснил, зачем вытолкнул Фабера за пределы ковра

Известный боец смешанных единоборств Арман Царукян прокомментировал эпизод с толчком члена Зала славы UFC Юрайи Фабера во время поединка в лиге RAF.

«Я забыл, что это ковёр. Думал, мы всё ещё в клетке и сетка остановит. Я хотел причинить ему боль, честно говоря. Потому что он слишком много говорил. Я посылал сообщение: не связывайся со мной. Потому что мой фанат уже хотел его ударить, но я его остановил», — сказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.