Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян объяснил, зачем вытолкнул Фабера за пределы ковра

Комментарии

Известный боец смешанных единоборств Арман Царукян прокомментировал эпизод с толчком члена Зала славы UFC Юрайи Фабера во время поединка в лиге RAF.

«Я забыл, что это ковёр. Думал, мы всё ещё в клетке и сетка остановит. Я хотел причинить ему боль, честно говоря. Потому что он слишком много говорил. Я посылал сообщение: не связывайся со мной. Потому что мой фанат уже хотел его ударить, но я его остановил», — сказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.

Материалы по теме
Царукян заявил, что хочет получить долю в лиге RAF по новому контракту
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android