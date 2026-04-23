Царукян — о Топурии: я мужчина, а он — нет. Этот тип бреет задницу

Известный боец UFC, бывший претендент на титул в лёгком весе Арман Царукян в грубой форме высказался об испано-грузинском бойце Илие Топурии.

«Я мужчина, а он — нет. Этот тип бреет задницу. Он бреет руки, ноги. Я, по крайней мере, мужик, я так не делаю. Вот если вы посмотрите его видео, у него нет волос на ногах. Думаете, у него будут волосы на заднице?» — приводит слова Царукяна Championship Rounds.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.