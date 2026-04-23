Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Путин поздравил российских боксёров с государственными наградами

Комментарии

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России. К спортсменам и тренерам обратился президент России Владимир Путин.

«Дорогие друзья! Рад вас видеть. Сегодня здесь собрались сильнейшие боксёры России, победители международных турниров. На чемпионатах мира прошлого, 2025 года первые места в общекомандном зачёте завоевали и наша мужская, и наша женская сборные. Отличились и наши профессионалы.

Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить…

Дорогие друзья, ещё раз от души всех вас поздравляю с результатами и государственными наградами. Удачи вам, побед – всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам. Всего доброго, поздравляю вас», — приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android