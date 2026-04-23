Фото: Пётр Ян получил орден из рук Владимира Путина

Действующий обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории до 61 кг Пётр Ян на мероприятии в Екатерининском зале Кремля получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» — за развитие физической культуры и спорта из рук президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. Впервые в UFC Ян выступил в 2018 году, дважды становился чемпионом в легчайшем весе и единожды — временным. Четырежды выигрывал премию «Лучший бой вечера».