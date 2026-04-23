«Просто прими бой. Почему ты увиливаешь, если так уверен». Царукян ответил Топурии

Известный боец UFC, бывший претендент на титул в лёгком весе Арман Царукян отреагировал на недавние высказывания грузинского чемпиона полулёгкого веса Илии Топурии, который ранее пообещал легко победить Царукяна.

«Просто прими бой. Почему ты увиливаешь, если ты так уверен, что можешь легко победить меня в первом раунде? Просто подпиши контракт после этого боя и не поднимайся. Оставайся там и победи меня, раз уж я такой лёгкий бой», — сказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.