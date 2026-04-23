Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев готовятся к боям на UFC 328

Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев готовятся к боям на UFC 328
Комментарии

Российские бойцы среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев продолжают подготовку к боям на турнире UFC 328, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, Чимаев проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Шона Стрикленда. Сусуркаев в предварительном карде сразится с бразильцем Джорденом Сантосом.

Основной кард турнира UFC 328:

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Много бокса и кардио. Как Чимаев готовится к войне со Стриклендом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android