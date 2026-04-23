Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев готовятся к боям на UFC 328

Российские бойцы среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев продолжают подготовку к боям на турнире UFC 328, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, Чимаев проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Шона Стрикленда. Сусуркаев в предварительном карде сразится с бразильцем Джорденом Сантосом.

Основной кард турнира UFC 328:

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;

Джошуа Ван — Тацуро Таира;

Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;

Шон Брэди — Хоакин Бакли;

Кинг Грин — Джереми Стивенс.

