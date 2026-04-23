Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев готовятся к боям на UFC 328

Российские бойцы среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев продолжают подготовку к боям на турнире UFC 328, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).
Фото: UFC Eurasia
Напомним, Чимаев проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Шона Стрикленда. Сусуркаев в предварительном карде сразится с бразильцем Джорденом Сантосом.
Основной кард турнира UFC 328:
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.
