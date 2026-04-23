«Отдам тебе семь очков». Опубликован разговор Царукяна и Двалишвили о схватке перед RAF 08

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал в социальных сетях видео разговора с бывшим чемпионом организации грузином Мерабом Двалишвили перед борцовским турниром RAF 08.

Царукян предложил Двалишвили, лишившегося соперника, провести схватку по правилам вольной борьбы, пообещав ему поддаться.

Царукян: Мне 10, тебе – семь очков.

Двалишвили: Нет.

Царукян: Я отдам тебе семь очков.

Двалишвили: Брат, я выиграю у тебя, выиграю у тебя в борьбе.

Царукян: Давайте это сделаем. Сначала выйду с тобой, а затем [с Юрайей Фейбером]… Какой у тебя вес?

Двалишвили: 70 кг.

Царукян: У меня тоже (смеётся).

