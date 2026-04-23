Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отдам тебе семь очков». Опубликован разговор Царукяна и Двалишвили о схватке перед RAF 08

Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал в социальных сетях видео разговора с бывшим чемпионом организации грузином Мерабом Двалишвили перед борцовским турниром RAF 08.

Царукян предложил Двалишвили, лишившегося соперника, провести схватку по правилам вольной борьбы, пообещав ему поддаться.

Царукян: Мне 10, тебе – семь очков.

Двалишвили: Нет.

Царукян: Я отдам тебе семь очков.

Двалишвили: Брат, я выиграю у тебя, выиграю у тебя в борьбе.

Царукян: Давайте это сделаем. Сначала выйду с тобой, а затем [с Юрайей Фейбером]… Какой у тебя вес?

Двалишвили: 70 кг.

Царукян: У меня тоже (смеётся).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android