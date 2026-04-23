«Отдам тебе семь очков». Опубликован разговор Царукяна и Двалишвили о схватке перед RAF 08

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал в социальных сетях видео разговора с бывшим чемпионом организации грузином Мерабом Двалишвили перед борцовским турниром RAF 08.
Царукян предложил Двалишвили, лишившегося соперника, провести схватку по правилам вольной борьбы, пообещав ему поддаться.
Царукян: Мне 10, тебе – семь очков.
Двалишвили: Нет.
Царукян: Я отдам тебе семь очков.
Двалишвили: Брат, я выиграю у тебя, выиграю у тебя в борьбе.
Царукян: Давайте это сделаем. Сначала выйду с тобой, а затем [с Юрайей Фейбером]… Какой у тебя вес?
Двалишвили: 70 кг.
Царукян: У меня тоже (смеётся).
