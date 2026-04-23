Байсангур Сусуркаев дал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о предстоящем поединке за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Будет доминирование. Может, нокаут в стойке. У Хамзата тяжёлые руки. Но, скорее всего, он переведёт и задушит Стрикленда. Чимаев вынослив и предпочитает борьбу. Работает как по учебнику, без ошибок, идеально. Как Василий Ломаченко в боксе, если сравнивать чистоту работы. Он свою работу тоже делает своевременно и красиво», – приводит слова Сусуркаева издание MMA.Metaratings.ru.