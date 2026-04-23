Царукян: даже Хабиб не смог бы «задушить» Махачева

Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал заявление действующего чемпиона грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия заявил, что хотел бы «задушить» лидера рейтинга pound-for-pound россиянина Ислама Махачева в их возможном бою.

«Шансы на это? Ноль. Он хочет победить Ислама приёмом? У него намного больше шансов нокаутировать Ислама, чем «задушить». Думаю, даже Хабиб не смог бы «задушить» Ислама», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Топурия ответил, придётся ли ему оставить титул UFC ради боя с Махачевым.

Материалы по теме
Топурия ответил, придётся ли ему оставить титул UFC ради боя с Махачевым

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове

