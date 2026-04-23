Американский экс-чемпион UFC Рокхолд объяснил, почему будет болеть за Чимаева на UFC 328

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Я бы очень хотел, чтобы Чимаев разобрался с этим американцем. Хамзат намного талантливее. Думаю, он способен показать настоящий мастер-класс. Я бы хотел, чтобы он убрал этого американца. Я сам американец, но мне нравятся хорошие люди. Хамзат отличный парень во всех смыслах, а Стрикленд – кусок дерьма», – сказал Рокхолд в интервью Адаму Зубайраеву.

