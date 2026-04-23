Царукян сказал, с кем Чимаев может провести первую схватку в RAF

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал подписание чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в борцовский промоушен Real American Freestyle (RAF).

«Я бы хотел увидеть схватку Хамзата с Бо Никалом, потому что Никал — настоящий борец. Также хотел бы увидеть схватки с Колби Ковингтоном и Крисом Вайдманом.

Кайл Снайдер? Да, это хорошо, но Хамзату нужно провести одну-две схватки против парней из ММА, а уже потом бороться с олимпийскими борцами», — сказал Арман Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

