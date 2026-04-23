«Он был феноменальным бойцом». Экс-чемпион UFC высказался о Забите Магомедшарипове

Экс-чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар высказался о бывшем бойце организации россиянине Забите Магомедшарипове.

«Забит Магомедшарипов был феноменальным бойцом. Хватал его, бросал на землю, а он приземлялся на ноги! Я думал: «Что за чертовщина?» У этого парня были фантастические ноги. Он был очень хорош. Мне кажется, нашему спорту его не хватает», — сказал Эдгар в подкасте Death Row MMA.

Магомедшарипову 35 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.