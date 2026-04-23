Масвидаль: если Евлоеву не дадут титульный бой, система UFC — фальшивое дерьмо

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль выступил за организацию чемпионского поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Если этому парню не дадут чёртов титульный бой, вся система UFC — фальшивое дерьмо! Мовсар — следующий чемпион! Услышьте меня!» — сказал Масвидаль в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев подтвердил, что получил перелом носа перед боем с Лероном Мёрфи

Евлоев в шуточном ролике призвал UFC дать ему бой за титул

