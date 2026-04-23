Царукян: Ковингтон не является высококлассным борцом, который может победить меня

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о потенциальной борцовской схватке с бывшим претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном.

«Он просто немного больше, на этом всё. Его нельзя назвать техничным… Да, он знает, как бороться, но не является высококлассным борцом, который может победить меня. Считаю, что это интересная схватка.

Какова вероятность, что схватка состоится 30 мая на турнире RAF? Вероятно, что да. Нужно понять, позволит ли UFC нам сделать это. Если UFC даст добро, сделаем это 30 мая», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

