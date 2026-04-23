Жозе Альдо высказался об отношениях с Макгрегором после боя в 2015 году

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жозе Альдо высказался об отношениях с бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.

«Какие у меня отношения в Конором? Очень хорошие. Не только с Конором, но и со всеми соперниками. Испытываю уважение и симпатию ко всем. Время от времени мы обмениваемся сообщениями. Недавно я сказал, что очень рад, что он обратился к религии. Поздравил его», — приводит слова Альдо Jackpot City Casino.

Напомним, поединок Альдо и Макгрегора состоялся в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Ирландец победил техническим нокаутом, завоевав чемпионский титул в полулёгком весе (до 65 кг).