Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Жозе Альдо высказался об отношениях с Макгрегором после боя в 2015 году

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жозе Альдо высказался об отношениях с бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.

«Какие у меня отношения в Конором? Очень хорошие. Не только с Конором, но и со всеми соперниками. Испытываю уважение и симпатию ко всем. Время от времени мы обмениваемся сообщениями. Недавно я сказал, что очень рад, что он обратился к религии. Поздравил его», — приводит слова Альдо Jackpot City Casino.

Напомним, поединок Альдо и Макгрегора состоялся в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Ирландец победил техническим нокаутом, завоевав чемпионский титул в полулёгком весе (до 65 кг).

