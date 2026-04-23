Царукян: Топурия ведёт себя как суперзвезда, но я спущу его на землю

Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о конфликте в медиа с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Он ненавидит меня, потому что я постоянно выставляю его на смех. Все в интернете смеются над ним. После последнего интервью все говорили, какой он тупой.

Да, у него есть своя фан-база, но он ведёт себя как будто неприкасаемый, будто он суперзвезда. Но я верну его на землю», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Дастин Порье сказал, с кем Царукян мог бы провести следующий бой в UFC.

