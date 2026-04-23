Тренер Гуськова ответил, с кем Богдан может подраться вместо Блаховича на UFC 328

Основатель зала Gor MMA Гор Азизян, тренирующий бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдана Гуськова, высказался о следующем выступлении узбекистанца.

Напомним, 10 мая на турнире UFC 328 в Нюьарке (США) Гуськов должен был провести реванш с бывшим чемпионом дивизиона Яном Блаховичем, однако поляк получил травму колена.

«Разговариваем с UFC насчёт Пауло Косты также 9 мая на UFC 328. Наш менеджер работает», — сказал Гор Азизян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ранее Гуськов вызвал Косту на поединок.

Богдан Гуськов с пакетом попкорна после боя с Яном Блаховичем